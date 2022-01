'Calzolaio' dei più grandi piloti di F1 va in pensione: la storia di Ciccio Liberto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha rivoluzionato il mondo dell'automobilismo inventando un modello di scarpa indossata dai più grandi piloti della Formula 1 . Ciccio Liberto , ultraottantenne artigiano siciliano, ha deciso adesso di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha rivoluzionato il mondo dell'automobilismo inventando un modello di scarpa indossata dai piùdella Formula 1 ., ultraottantenne artigiano siciliano, ha deciso adesso di ...

Advertising

telodogratis : “Calzolaio” dei più grandi piloti della Formula 1 va in pensione - AnsaSicilia : 'Calzolaio' dei più grandi piloti della Formula 1 va in pensione. Ultraottantenne abbassa saracinesca suo negozio a… - madonielive : Ciccio, calzolaio dei piloti di F1, chiude la storica bottega sul Lungomare di Cefalù - rally_timing : ++ DAL BLOG SENZACASCO ++ ???? Ciccio di Cefalù, il calzolaio dei piloti va in pensione: tra i suoi clienti anche Sch… - phupazzaccio : Curvo sul suo deschetto un calzolaio trapuntava il cuoio dei pensieri suoi: ''quanta strada probabilmente inutile!… -