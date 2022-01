Boris Johnson rischia grosso

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? L'annuncio di #Johnson: così dice addio al #greenpass (e noi invece...)?? - SkyTG24 : 'Grazie ai fantastici progressi con il #Covid, possiamo allentare le misure', ha dichiarato Boris #Johnson durante… - zettai_Ari : RT @gr_grim: Mai parole furono più profetiche di quando Boris Johnson disse che, a differenza degli inglesi, gli italiani non amano partico… - BoJoCountdown : RT @Holygrace778693: -Johnson viene deriso dal mondo intero per le sue gaffe, di cui egli stesso tuttavia ammette di andare fiero, aggiunge… - il_cagnaccio : RT @fanpage: Boris Johnson ieri ha annunciato che il 26 gennaio il Regno Unito dirà addio a mascherine, pass vaccinale e a tutte le altre r… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Johnson

Impegnato a cercare di rintuzzare le minacce contro la sua leadership in casa Tory in seguito ai contraccolpi del cosiddetto scandalo Partygate, il premier britannicoha dovuto affrontare in questi giorni con la terza moglie Carrie anche momenti di angoscia familiare. Almeno stando a una gola profonda citata dal Daily Mail, che ha rivelato di un '...Non tanto a sorpresain Gran Bretagna annuncia la fine delle restrizioni sociali inclusi i pass vaccinali gli obblighi di mascherine e i requisiti per il lavoro da casa che sarà circoscritto a pochi casi. ...Matteo Bassetti commenta la scelta del Regno Unito di togliere le restrizioni anti Covid: Johnson ha fatto una scelta più libertina ...«Questa pandemia ormai sta creando problemi sociali straordinari. Sto vedendo le decisioni che sta prendendo Boris Johnson, che probabilmente si sta prendendo anche i rischi. Ma ...