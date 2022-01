Barcellona | un 2002 promosso in prima squadra con Xavi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il tecnico blaugrana accoglie definitivamente tra i grandi Nico Gonzalez, centrocampista classecon un nuovo contratto Nico Gonzalez approda ufficialmente in: il, attraverso una nota, annuncia la promozione del centrocampista classe. «Nico González, precedentemente tesserato come giocatore del Barça B, ora è stato tesserato con LaLiga come giocatore delladell’FC Barcelona» si legge nel comunicato del club blaugranata. Dopo il rinnovo per tre stagioni firmato la scorsa estate, Gonzalez diventa ufficialmente un nuovo giocatore di: con l’attuale tecnico e il suo predecessore, Koeman, ha già collezionato 23 presenze complessive. L'articolo proviene da Calcio News 24.