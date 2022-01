Bando 2022 Intelligenza Artificiale: spazio all’innovazione e alle ricadute sui territori (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Compagnia di San Paolo e la Fondazione CDP promuovono la seconda edizione del Bando dedicato all’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca innovativi, finalizzati all’avanzamento della conoscenza scientifica nell’ambito dell’IA, con una ricaduta concreta sul territorio in termini economici e sociali. L’impegno in un tema di grande rilevanza come quello dell’Intelligenza Artificiale, spiegano i proponenti, trova riscontro nell’agenda europea, in programmi quali Digital Europe Programme, Horizon Europe e Next Generation EU. Gli obiettivi del Bando sull’Intelligenza Artificiale Il Bando intende indagare le opportunità offerte dall’Intelligenza ... Leggi su fmag (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Compagnia di San Paolo e la Fondazione CDP promuovono la seconda edizione deldedicato all’, con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca innovativi, finalizzati all’avanzamento della conoscenza scientifica nell’ambito dell’IA, con una ricaduta concreta sulo in termini economici e sociali. L’impegno in un tema di grande rilevanza come quello dell’, spiegano i proponenti, trova riscontro nell’agenda europea, in programmi quali Digital Europe Programme, Horizon Europe e Next Generation EU. Gli obiettivi delsull’Ilintende indagare le opportunità offerte dall’...

