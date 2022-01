Aversa | sequestrata la casa della prostituzione | i clienti venivano adescati sul web

puntomagazine : L’immobile veniva utilizzato dall’organizzazione criminale per sfruttare i proventi delle prestazioni sessuali che… - ottopagine : Prostituzione e criminalità: i carabinieri sequestrano casa del sesso #Aversa - cronachecampane : sequestrata casa di appuntamento gestita dai clan dell'area Nord di Napoli #UltimeNotizie #aversa #casaappuntamento - mattinodinapoli : Sesso e prostituzione, sequestrata ad Aversa la casa d'appuntamenti della camorra -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa sequestrata

Fanpage.it

... precisamente nei Comuni di Melito di Napoli, Giugliano in Campania, Napoli,, Orta di Atella, Gricignano di. I fini dell'associazione - spiegano i carabinieri in una nota - sono stati ...I carabinieri della tenenza di Melito di Napoli hanno sequestrato un appartamento nel comune di su disposizione del Tribunale di Napoli Nord. Il 3 giugno dello scorso anno i militari disarticolarono ...Le giovani ragazze adescavano i clienti anche tramite gli annunci sul web, offrendo prestazioni sessuali a basso costo ...Scatta il sequestro per una casa di appuntamento in provincia. Le donne, tutte prostitute, adescavano gli uomini sui social e poi si concedevano a prezzi accessibili. I Carabinieri della Tenenza di Me ...