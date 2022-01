Abusivismo | lido balneare sequestrato dai Carabinieri a Pozzuoli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Uno stabilimentosul litorale di(Napoli) comprendente, ristorante e bar è stato sequestrati daie della Guardia Costiera per violazioni alla norme ambientali ed urbanistiche. La titolare dello stabilimento, una donna di 54 anni, è stata denunciata, insieme ad un dipendente, anche per furto di energia elettrica. Lo stabilimento si estende per un area complessiva di circa 6 mila metri quadri di cui circa 500 su area demaniale marittima. I militari hanno anche trovato sulla spiaggia una discarica abusiva di quasi 200 metri quadrati con rifiuti di varia natura L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'intero complesso - bar, ristorante e- erano alimentati da un allaccio abusivo alla rete elettrica. Ma non basta. Al 33enne sono state contestate violazioni alla normativa ambientale, ......pere rifiuti stoccati illecitamente. La donna è stata invece denunciata dai Carabinieri della locale stazione per furto di energia elettrica. L'intero complesso (bar, ristorante e) ...(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Uno stabilimento balneare sul litorale di Pozzuoli (Napoli) comprendente lido, ristorante e bar. è stato sequestrati dai Carabinieri e della Guardia Costiera per violazioni a ...Dovrà rispondere anche di furto di energia elettrica una imprenditrice di 54 anni di Pozzuoli, titolare del noto stabilimento balneare sul litorale puteolano, in località “Licola mare”, New Sea Legend ...