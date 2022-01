Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2022 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, ATTUALMENTE SONO 4 I KM DI CODA TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI E SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA. PER LAVORI DI MANUTENZIONE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA DEI MONTI LEPINI TRA GIULIANO DI Roma E PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO. CI SPOSTIAMO A Roma RIAPERTA LA TANGENZIALE EST, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO; IL TRAFFICO È TORNATO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)DEL 19 GENNAIOORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SONO ANCORA IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INCIDENTE, ATTUALMENTE SONO 4 I KM DI CODA TRA FROSINONE E CEPRANO VERSO NAPOLI E SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SOLO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA. PER LAVORI DI MANUTENZIONE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA DEI MONTI LEPINI TRA GIULIANO DIE PROSSEDI NEI DUE SENSI DI MARCIA; ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO. CI SPOSTIAMO ARIAPERTA LA TANGENZIALE EST, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO; IL TRAFFICO È TORNATO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Strada chiusa per la potatura dei platani Sul posto è presente un'apposita segnaletica di cantiere con indicazioni sulla viabilità giorno per ... i veicoli che percorrono Via Roma all'incrocio con viale Gramsci avranno l'obbligo di svolta a ...

Aumentano ancora gli stalli a pagamento ... e addirittura in Via Roma (10) , nel quartiere Porta Croce che finora era rimasto immune da questa ... nel passato più o meno recente, di non avere chiare le idee su come gestire le viabilità e i ...

