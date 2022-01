Sono 5.514 i nuovi contagi registrati oggi in FVG (Di mercoledì 19 gennaio 2022) oggi in Friuli Venezia Giulia su 12.061 tamponi molecolari Sono stati rilevati 1.423 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell’11,80%. Sono inoltre 21.841 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali Sono stati rilevati 4.091 casi (18,73%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli ospedalizzati in altri reparti calano a 432. In entrambi i casi si segnala che Sono stati conteggiati tutti i pazienti positivi al Covid ricoverati sia per il virus che per altre patologie. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è la 0-19 (24,25%) seguita dalla 40-49 (18,24%), la 50-59 (16,96%), ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)in Friuli Venezia Giulia su 12.061 tamponi molecolaristati rilevati 1.423, con una percentuale di positività dell’11,80%.inoltre 21.841 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 4.091 casi (18,73%). Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli ospedalizzati in altri reparti calano a 432. In entrambi i casi si segnala chestati conteggiati tutti i pazienti positivi al Covid ricoverati sia per il virus che per altre patologie. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è la 0-19 (24,25%) seguita dalla 40-49 (18,24%), la 50-59 (16,96%), ...

