Sgarbi a La Zanzara | “Berlusconi è depresso e vede Mattarella come unico candidato possibile al Quirinale L’ultima sua speranza è il M5s”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “, specie dopo le dichiarazioni di Salvini. Non è venuto a Roma, non è andato a Strasburgo. Lui, a questo punto, immaginaalternativa solo Sergio, perché gli sembra meno pericoloso. Esclude tutti quelli del centrodestra, incluso Gianni Letta. Draghi?non lo vuole affatto al Colle“. Lo rivela ai microfoni de “La” (Radio24) Vittorio, che ribadisce lo scenario negativo sulla candidatura dell’ex Cavaliere al, assicurando di averci parlato.aggiunge un altro retroscena: “persono i 5 Stelle ufficiali. È stata indetta una riunione giovedì 21 gennaio alle ...

Advertising

JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Sgarbi a La Zanzara: “Berlusconi è depresso e vede Mattarella come unico candidato possibile al Quirinale. L’ultima su… - fattoquotidiano : Sgarbi a La Zanzara: “Berlusconi è depresso e vede Mattarella come unico candidato possibile al Quirinale. L’ultima… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi Zanzara

Il Fatto Quotidiano

Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La, con un post su Instagram annuncia la morte ... Read More News Quirinale,: 'Berlusconi convinto di farcela' 28 Dicembre 2021 ''Berlusconi è ...Read More News Quirinale,: 'Berlusconi convinto di farcela' 28 Dicembre 2021 ''Berlusconi è ... covid , cruciani , la, mauro da mantova , morto , no vax - - > Previous article Next ...