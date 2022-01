Salernitana: ko 0 - 3 e un punto in meno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una lunga spiegazione per motivare l'assegnazione della sconfitta a tavolino per 0 - 3 e un punto di penalizzazione alla Salernitana, come previsto dalle sanzioni collegate all'art. 53 delle Noif per ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una lunga spiegazione per motivare l'assegnazione della sconfitta a tavolino per 0 - 3 e undi penalizzazione alla, come previsto dalle sanzioni collegate all'art. 53 delle Noif per ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A GIUDICE SPORTIVO, UDINESE-SALERNITANA 3-0 Ai campani anche un punto di penalizzazione #SkySport… - DiMarzio : #Udinese-#Salernitana, arrivata la decisione del giudice sportivo per il match che si sarebbe dovuto giocare a dice… - TuttoMercatoWeb : G.Sportivo: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino. 1 punto di penalizzazione per i campani - Cris75_r : RT @FrancescoOrdine: Giudice sportivo su Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino per i friulani più 1 punto di penalizzazione per i campani a c… - CettoJ : RT @glmdj: Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino per i friulani più 1 punto di penalizzazione per i campani a causa del forte sospetto che “l… -