Quirinale | vertice Conte-Letta-Speranza | «Daremo al Paese un presidente autorevole | di nomi parleremo con il centrodestra»

Advertising

matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - news_mondo_h24 : Quirinale, vertice Conte-Letta-Speranza. “Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione” - ZenatiDavide : Quirinale, Vertice Letta-Conte-Speranza: “Nessun nome, ne parleremo col centrodestra”. Il leader M5S sull’indagine… - localteamtv : Vertice Letta Conte Speranza: Roma, incontro sul Quirinale #giuseppeconte #enricoletta #quirinale #localteam -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale vertice

Enrico Letta e Roberto Speranza sono arrivati a casa di Giuseppe Conte per undove discutere delle scelte del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle in vista delle ...portare al...A intervenire sulla corsa aloggi anche il ministro del Lavoro Orlando. Oggi c'è ildel centrosinistra: "Il tema fondamentale, e che è uscito dalla direzione del Pd, resta se si ...E' terminato il vertice delle forze di sinistra per trovare un punto comune sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Enrico Letta (PD), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto ...Corsa al Quirinale, incontro tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. “Ottimo incontro con Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autor ...