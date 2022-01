Quali sono i brand più forti del 2021? Dazn ha sorpassato Sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dazn ha sorpassato Sky nella classifica dei brand più forti del 2021. È ciò che risulta dalla classifica diffusa da The Sta Group in collaborazione con The English Institute of Sport. La graduatoria – nominata The Sports Technology Power List – viene redatta ogni anno. Al centro dell’analisi i brand che stanno in qualche modo contribuendo a dare forma allo sport e all’innovazione nel mondo. La classifica tiene dentro società operanti in settori differenti tra loro. Dai broadcaster agli organi di governo. Ma anche società che lavorano dati, perfino le leghe. Sul podio c’è la Formula 1 (prima in classifica così come nel 2020), l’NBA (che recupera due posizioni rispetto al quarto posto del 2020) e la UEFA. F1 – Governing Body NBA – Governing Body UEFA – Governing Body European Tour ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022)haSky nella classifica deipiùdel. È ciò che risulta dalla classifica diffusa da The Sta Group in collaborazione con The English Institute of Sport. La graduatoria – nominata The Sports Technology Power List – viene redatta ogni anno. Al centro dell’analisi iche stanno in qualche modo contribuendo a dare forma allo sport e all’innovazione nel mondo. La classifica tiene dentro società operanti in settori differenti tra loro. Dai broadcaster agli organi di governo. Ma anche società che lavorano dati, perfino le leghe. Sul podio c’è la Formula 1 (prima in classifica così come nel 2020), l’NBA (che recupera due posizioni rispetto al quarto posto del 2020) e la UEFA. F1 – Governing Body NBA – Governing Body UEFA – Governing Body European Tour ...

