Piazza Affari negativa, petrolio ancora in rialzo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sia a Wall Street che sui listini europei i riflettori degli operatori sono puntati sul comparto obbligazionario. L'inflazione ai massimi da 40 anni potrebbe spingere la Federal Reserve ad alzare il costo del denaro per quattro volte nel 2022 o, ed è l'indiscrezione che sta condizionando l'andamento delle borse USA nella seduta odierna, decidere di partire in quarta alzando il costo del denaro di mezzo punto percentuale nel corso del meeting di marzo (al momento il consenso è per +25pb). In Europa invece tutti guardano al Bund a 10 anni, il cui rendimento è tornato per la prima volta dal 2019 sopra quota 0% (0,015% in corrispondenza dello stop agli scambi in Europa). Con il movimento ascendente che sta coinvolgendo anche il nostro decennale, lo spread tra i due titoli segna un aumento di un punto percentuale a 138 punti base. Giornata di guadagni, anche per il ...

