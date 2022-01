Paola Perego: finalmente la bellissima notizia! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arriva una bellissima notizia per Paola Perego. La presentatrice non sta più nella pelle ed è felicissima. Ecco che cosa è successo finalmente è arrivata la notizia tanto attesa. Parola Perego è diventata nonna per la seconda volta. La presentatrice non sta più nella pelle e ora è felicissima per l’arrivo del nuovo membro della L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Arriva unanotizia per. La presentatrice non sta più nella pelle ed è felicissima. Ecco che cosa è successoè arrivata la notizia tanto attesa. Parolaè diventata nonna per la seconda volta. La presentatrice non sta più nella pelle e ora è felicissima per l’arrivo del nuovo membro della L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : Riccardo Carnevale chi è il figlio di Paola Perego? Età fidanzata lavoro foto Instagram - #Riccardo #Carnevale… - zazoomblog : Paola Perego senza parole davanti alla nipote appena nata: Alice è indescrivibile - #Paola #Perego #senza #parole… - telodogratis : Paola Perego al settimo cielo per la nipotina appena nata: la foto dall’ospedale - CronacaSocial : “L’amore non si divide, si moltiplica”: gioia infinita per la star della televisione italiana, che è appena diventa… - DavideMoia : Al minuto 59 al telefono con Paola Perego ed Elena Di Cioccio -