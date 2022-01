Morto Lorenzo Castellano | autore televisivo | aveva 58 anni Firmò il Gf | La Talpa e College

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Èall'età di 58, sceneggiatore e regista che ha firmato programmi come 'Il Grande Fratello' e 'La'. Si è spento a Roma in seguito ad un linfoma ...

Advertising

IlContiAndrea : Azz Lorenzo è morto #DocNelleTueMani2 - ValenzaLorenzo : il lorenzo di 1 mese fa è morto - oblivale_void : Dalla modo in cui parlano sembra che sia morto Andrea e Lorenzo sia da qualche parte e invece ?????? - carta_tania : @trashsutrash1 Auguri a Lorenzo il marito di manilase nn fosse morto di covid5 avrebbe 81 anni oggi giada anche Car… - infoitcultura : Doc 2, ecco perché è morto Lorenzo - Napoli ZON -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lorenzo

all'età di 58 anniCastellano , autore televisivo, sceneggiatore e regista che ha firmato programmi come 'Il Grande Fratello' e 'La Talpa'. Si è spento a Roma in seguito ad un linfoma ...Castellanoper un linfoma diagnosticato alcuni mesi fa L'autore televisivo, sceneggiatore e registaCastellano èall'età di 58 anni a Roma in seguito ad un linfoma che gli ...È morto a 58 anni l'autore televisivo Lorenzo Castellano, firma del Grande Fratello, Domenica In e del reality La Talpa. Il figlio d'arte aveva un tumore che non gli ha dato ...Aveva 58 anni ed era figlio d'arte,. Suo padre Franco, con Giuseppe Moccia, formò la coppia nota come 'Castellano e Pipolo' ...