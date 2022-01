Monteforte Irpino | riattivato il servizio mensa e trasporto scolastico

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Il Sindaco Costantino Giordano ha disposto per la giornata del 20 gennaio la riattivazione dei servizinel comune di: “Grazie alla sanificazione delle aule scolastiche, alla riorganizzazione dei servizie, soprattutto grazie alla campagna screening scuola famiglia che ci ha consentito di definire il quadro epidemiologico nella nostra cittadina, siamo pronti a riattivare i due servizi scolastici, garantendo maggiore sicurezza e tranquillità ai nostri concittadini. La sofferta decisione della sospensione dellae dei trasporti fu presa all’indomani del peggioramento della situazione epidemiologica di ...

Il Sindaco di Monteforte Costantino Giordano ha disposto per domani 20 gennaio la riattivazione dei servizi mensa e trasporto scolastico nel comune di Monteforte Irpino. "Grazie alla sanificazione del ...