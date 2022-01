L’uomo che si barrica in casa a Viareggio e spara ai soccorritori perché rifiuta un Tso

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A Torre del Lago, frazione di, un uomo di 44 anni si è rinchiuso nella sua abitazione insieme a suo padre e ha iniziato are: si èto di aprire ai vigili urbani che si erano recati asua per l’applicazione di un tso, trattamento sanitario obbligatorio. Mentre i vigili del fuoco, chiamati per l’occasione, stavano aprendo la porta, il 44enne ha esploso due colpi di pistola attraverso la porta. Uno dei due colpi ha raggiunto un vigile del fuoco, ma senza ferirlo. Il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo del vigile del fuoco senza ferirlo.si è comunque recato in ospedale per accertamenti. Secondo quanto si è appreso è in buone condizioni, ha riportato una contusione al costato. La situazione è attualmente gestita dalla polizia di ...