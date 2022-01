LIVE Sci alpino, Prova Discesa Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: Dominik Paris ritrova l’amata Streif (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GLI ITALIANI CONVOCATI PER LE DISCESE LIBERE DI Kitzbuehel IL PROGRAMMA COMPLETO DI Kitzbuehel 2022 I PRECEDENTI DI Dominik Paris A Kitzbuehel LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO MASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale della prima Prova cronometrata di Kitzbuehel. Dopo la cancellazione di ieri rimangono solo due trial a disposizione degli uomini jet per testare la Streif in vista delle discese libere di venerdì e sabato. Dominik Paris giunge nella località tirolese con l’arduo compito di difendere il pettorale rosso di leader della disciplina. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ITALIANI CONVOCATI PER LE DISCESE LIBERE DIIL PROGRAMMA COMPLETO DII PRECEDENTI DILA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO MASCHILE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale della primacronometrata di. Dopo la cancellazione di ieri rimangono solo due trial a disposizione degli uomini jet per testare lain vista delle discese libere di venerdì e sabato.giunge nella località tirolese con l’arduo compito di difendere il pettorale rosso di leader della disciplina. La ...

