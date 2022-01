LIVE Berrettini-Kozlov 4-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: doppio break immediato dell’azzurro! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 doppio break Berrettini! L’azzurro chiama a rete lo statunitense e al secondo tentativo lo passa con il diritto. 15-40 DUE PALLE break Berrettini! Diritto in rete per l’americano. 15-30 Risposta profonda dell’azzurro: ancora difficoltà per l’americano. 15-15 Servizio e diritto del tennista di origine macedone. 0-15 Diritto in rete di Kozlov sorpreso dal back dell’italiano. 3-1 break CONFERMATO DA Berrettini! L’azzurro domina il punto dal lato del diritto e chiude con una deliziosa palla corta. 40-30 Si ferma sul nastro il back di Berrettini. 40-15 Risposta in rete dell’americano. 30-15 Terzo ace del romano. 15-15 Ace esterno dell’azzurro. 0-15 Risposta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1! L’azzurro chiama a rete lo statunitense e al secondo tentativo lo passa con il diritto. 15-40 DUE PALLE! Diritto in rete per l’americano. 15-30 Risposta profonda dell’azzurro: ancora difficoltà per l’americano. 15-15 Servizio e diritto del tennista di origine macedone. 0-15 Diritto in rete disorpreso dal back dell’italiano. 3-1CONFERMATO DA! L’azzurro domina il punto dal lato del diritto e chiude con una deliziosa palla corta. 40-30 Si ferma sul nastro il back di. 40-15 Risposta in rete dell’americano. 30-15 Terzo ace del romano. 15-15 Ace esterno dell’azzurro. 0-15 Risposta ...

