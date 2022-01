“Lascio il GF Vip”. Sonia Bruganelli ha deciso: “Ringrazio Signorni ma va bene così”. E c’è già un dopo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La scelta si è rivelata giusta: Alfonso Signorini ha voluto nel ruolo di opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. E lei non ha fallito l’appuntamento: sempre pronta a dire la sua a suon di battute taglienti senza risparmiare nessuno. Eppure lei stessa si definisce un “cuore di panna” in una lunga intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia del settimanale Chi. “Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. In passato ho perso così tante volte che ho una corazza d’acciaio. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io…”, Sonia Bruganelli è stata protagonista di una querelle con l’altra opinionista Adriana Volpe. Durante l’intervista ha spiegato che nel rapporto con la collega non ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La scelta si è rivelata giusta: Alfonso Signorini ha voluto nel ruolo di opinionista del GF Vip, la moglie di Paolo Bonolis. E lei non ha fallito l’appuntamento: sempre pronta a dire la sua a suon di battute taglienti senza risparmiare nessuno. Eppure lei stessa si definisce un “cuore di panna” in una lunga intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia del settimanale Chi. “Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano, ma ho un cuore di panna. In passato ho persotante volte che ho una corazza d’acciaio. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io…”,è stata protagonista di una querelle con l’altra opinionista Adriana Volpe. Durante l’intervista ha spiegato che nel rapporto con la collega non ...

