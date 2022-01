La Cassazione conferma la condanna a Robinho: 9 anni per violenza sessuale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Corte di Cassazione di Roma ha confermato la condanna a nove anni di carcere nei confronti di Robinho e del suo amico Ricardo Falco per la violenza di gruppo su una ragazza di 23 anni nel 2013. Il ricorso dei legali dell’ex attaccante del Milan, dunque, che sostenevano che il rapporto con la ragazza fosse stato consensuale è stato respinto. La prima condanna è del 2017, confermata poi in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. Non ci sono più appelli: l’esecuzione della sentenza è immediata. Robinho sconterà la condanna in Brasile. All’epoca dei fatti, Robinho aveva 29 anni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Corte didi Roma hato laa novedi carcere nei confronti die del suo amico Ricardo Falco per ladi gruppo su una ragazza di 23nel 2013. Il ricorso dei legali dell’ex attaccante del Milan, dunque, che sostenevano che il rapporto con la ragazza fosse stato consensuale è stato respinto. La primaè del 2017,ta poi in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano. Non ci sono più appelli: l’esecuzione della sentenza è immediata.sconterà lain Brasile. All’epoca dei fatti,aveva 29. L'articolo ilNapolista.

virginiaraggi : Il clan Spada è mafia. Lo conferma una sentenza della Cassazione. Sempre al fianco dei cittadini onesti nella lotta… - amnestyitalia : #Egitto: la Cassazione conferma la condanna dell'attivista per i diritti delle donne Amal Fathy - cmdotcom : #Robinho , la Cassazione conferma: condanna a 9 anni per violenza sessuale di gruppo - napolista : La Cassazione conferma la condanna a #Robinho: 9 anni per violenza sessuale La prima condanna è del 2017, poi conf… - LiveSicilia : Marsala, uccise un carabiniere: la Cassazione conferma l’ergastolo -