“Inferno”, in migliaia alla mostra: nel weekend Scuderie del Quirinale aperte fino a tarda sera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Grande successo per la mostra “Inferno”, con oltre 120.000 visitatori ad oggi. Per questo motivo, allo scopo di soddisfare la crescente richiesta di visita da parte del pubblico e di garantire il rispetto delle norme anti covid in vigore, nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022 le Scuderie del Quirinale prolungano il proprio orario di apertura fino alle 22.00. Prorogata fino al 23 gennaio 2022, l’esposizione – ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi – presenta oltre duecento opere di valore storico-artistico assoluto, volte a rendere omaggio al Sommo Poeta in occasione del settimo centenario della sua morte. Per acquistare i biglietti clicca qui Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Grande successo per la”, con oltre 120.000 visitatori ad oggi. Per questo motivo, allo scopo di soddisfare la crescente richiesta di visita da parte del pubblico e di garantire il rispetto delle norme anti covid in vigore, nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022 ledelprolungano il proprio orario di aperturaalle 22.00. Prorogataal 23 gennaio 2022, l’esposizione – ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi – presenta oltre duecento opere di valore storico-artistico assoluto, volte a rendere omaggio al Sommo Poeta in occasione del settimo centenario della sua morte. Per acquistare i biglietti clicca qui Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su ...

