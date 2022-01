Il Covid non si ferma: due nuovi positivi nel Cagliari (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua senza tregua l’emergenza Covid in Serie A. Questa volta a farne le spese è stato il Cagliari. I sardi infatti hanno comunicato attraverso i loro canali ufficiali le positività di Alessio Cragno e di Alessandro Deiola. I due salteranno quindi la sfida contro la Fiorentina e rientreranno dopo la sosta. Questo il comunicato ufficiale: “Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Alessio Cragno e Alessandro Deiola: entrambi vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare. Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. Negativo ai test e guarito dal Covid Christian Oliva. Sono così attualmente 11 i casi di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua senza tregua l’emergenzain Serie A. Questa volta a farne le spese è stato il. I sardi infatti hanno comunicato attraverso i loro canali ufficiali letà di Alessio Cragno e di Alessandro Deiola. I due salteranno quindi la sfida contro la Fiorentina e rientreranno dopo la sosta. Questo il comunicato ufficiale: “IlCalcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato latà al-19 di Alessio Cragno e Alessandro Deiola: entrambi vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare. Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. Negativo ai test e guarito dalChristian Oliva. Sono così attualmente 11 i casi di ...

Advertising

ladyonorato : Ringrazio l’On.le @VittorioSgarbi per la sua lucida e netta posizione in favore della libertà di scelta, contro il… - ladyonorato : Oggi su @LaVeritaWeb importante pezzo sulla crisi del sistema sanitario, dovuta non ai “novacse” o pazienti Covid m… - Agenzia_Ansa : Covid: ristoratore di Bolzano in terapia intensiva: 'Un errore non vaccinarmi'. 'Aiutare gli altri a prendere subit… - ABlackSwan9 : RT @infosubmarine: Un’alta percentuale di detenuti ha ricevuto prima e seconda dose, ma la vaccinazione del personale di polizia penitenzia… - Efisio31251859 : RT @Vitt79209263: @Corriere Quella che doveva essere l'unica soluzione possibile, non funziona nemmeno dopo la quarta dose. Che facciamo,… -