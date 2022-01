Il Canada ha inviato i reparti speciali in Ucraina

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilha appenale sue truppe ina seguito della domanda di Kiev. Più in generale, alla richiestadi ricevere armi ed equipaggiamenti ilnon ha detto di no, ma sta “valutando varie opzioni”, come dichiarato dal ministro degli Esteri canadese Mélanie Joly, la quale ha fatto sapere di aver sentito più volte “in modo forte e chiaro” l’invocazione dei colleghi ucraini durante la serie di incontri bilaterali appena terminati a Kiev. Per il momento, Ottawa ha dislocato sul territorio ucraino un contingente di forze, appartenente al Canadian Special Operations Regiment (CSOR), con l’incarico di aiutare gli altri eserciti della NATO nell’opera di deterrenza di un’eventuale aggressione russa. L’unità speciale ha anche il compito di agevolare ...