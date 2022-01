«Ho detto no ai brand». Per Sanremo Drusilla Foer sceglie i piccoli atelier (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alla radio la co-conduttrice rivela che per il Festival ha commissionato alla sua sartoria di fiducia solo due abiti perché ha intenzione di indossare ciò che è già nel suo guardaroba. Un buon esempio che diventa subito dichiarazione di stile Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alla radio la co-conduttrice rivela che per il Festival ha commissionato alla sua sartoria di fiducia solo due abiti perché ha intenzione di indossare ciò che è già nel suo guardaroba. Un buon esempio che diventa subito dichiarazione di stile

