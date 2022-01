Delia lascia Alex in diretta, la reazione di lui non si fa attendere: “Riconnettiti”, le sue parole (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Delia Duran ha lasciato ufficialmente Alex Belli, ma qual è stata la sua reazione? Le parole dell’attore non sono affatto sfuggite. Adesso sembrerebbe essere proprio ufficiale: Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli. Proprio ieri, dopo l’arrivo di un aereo per Soleil e l’attore di Centovetrine, la modella venezuelana ha avuto un crollo emotivo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Duran hato ufficialmenteBelli, ma qual è stata la sua? Ledell’attore non sono affatto sfuggite. Adesso sembrerebbe essere proprio ufficiale:Duran ha deciso direBelli. Proprio ieri, dopo l’arrivo di un aereo per Soleil e l’attore di Centovetrine, la modella venezuelana ha avuto un crollo emotivo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Elisa60388018 : RT @greg_come: Comunque la trama di questo gf è scontata, adesso dobbiamo assistere a Delia che lascia il marito in diretta per poi vedere… - greg_come : Comunque la trama di questo gf è scontata, adesso dobbiamo assistere a Delia che lascia il marito in diretta per p… - infoitcultura : Aereo su Cinecittà per i Solex: Delia lascia Alex in diretta - mariacr48632475 : RT @king_del_trash: Delia pensava che Soleil e Alex avessero fatto cose sotto le coperte: perdonato Delia vede un aereo solex mandato dai… - Merymoolu : @Rita70324869 @mrsincoerenza Lo volete capire che vi sta prendendo in giro tutti lui ama Delia fatevene una ragione… -