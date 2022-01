(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lapolacca ha definito “incompatibile” con la normativa vigente il divieto di accesso deinell’area dipolacco-bielorussa dove ad oggi è impedito loro di riferire sulla crisi migratoria in corso da sei mesi. Laera stata chiamata a pronunciarsi in merito a seguito dell’arresto di due giornalisti del canale televisivo Arte e un giornalista dell’AFP che si erano trovati per un errore di orientamento nella zona interdetta lo scorso settembre. Laha costruito infatti un recinto di filo spinato e ha ammassato migliaia di soldati lungo i 400 km dipolacco-bielorusso. Ha inoltre imposto a settembre, lungo tutto il, lo stato di emergenza, le cui disposizioni sono state rinnovate dopo la scadenza con ...

Advertising

amnestyitalia : 4/. A fine dicembre, il team legale di #Assange ha chiesto all'Alta Corte di certificare tre punti di diritto di im… - MediasetTgcom24 : Corte suprema Usa boccia l'obbligo di vaccino nelle grandi aziende #covid - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Pakistan - Il 5 gennaio la Corte suprema ha ordinato la scarcerazione di Nadeem Samson, cristiano ar… - Gperlaliberta : ??Starbucks annuncia che non richiederà più ai suoi dipendenti il requisito della vaccinazione per poter lavorare. I… - StrumentiP : #Eurasia Corte Suprema Polonia al Governo: riaprite il confine ai media -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Suprema

Tra i casi più noti di accuse di blasfemia portate all'estremo in Pakistan, quello di Asia Bibi, la donna cristiana rimasta per otto anni nel braccio della morte fino a quando ladel ...Bill Cosby era stato condannato a 10 anni di prigione nel 2018 con l'accusa di violenza sessuale, ma nel 2021 ladella Pennsylvania ha deciso che doveva essere scarcerato accettando le ...Condannata a morte per aver postato alcune vignette sul profeta Maometto. E' la pena infliitta a una donna di 26 anni. Una donna pachistana di religione musulmana è stata condannata a morte in Pakista ...L'ex calciatore del Milan e del Real Madrid Robinho condannato a 8 anni di carcere dalla Cassazione: il caso e il nodo estradizione ...