Comuni: Napoli, commissione Turismo incontra assessore Armato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La commissione Cultura e Turismo del Comune di Napoli, presieduta da Luigi Carbone ha incontrato l’assessora al Turismo Teresa Armato per discutere delle linee di indirizzo e delle azioni messe in campo per migliorare l’offerta turistica della città. Infopoint, istituzione della Camera del Turismo e della Cultura, riapertura al pubblico dei siti chiusi di grande richiamo come il cimitero delle Fontanelle: queste le principali proposte della commissione. L’assessora ha ribadito che è in corso l’attività di costruzione di proposte turistiche, condivise anche nel gruppo di lavoro per le attività culturali creato dal Sindaco. Entro la prossima estate potrebbero essere presentate le prime proposte. La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– LaCultura edel Comune di, presieduta da Luigi Carbone hato l’assessora alTeresaper discutere delle linee di indirizzo e delle azioni messe in campo per migliorare l’offerta turistica della città. Infopoint, istituzione della Camera dele della Cultura, riapertura al pubblico dei siti chiusi di grande richiamo come il cimitero delle Fontanelle: queste le principali proposte della. L’assessora ha ribadito che è in corso l’attività di costruzione di proposte turistiche, condivise anche nel gruppo di lavoro per le attività culturali creato dal Sindaco. Entro la prossima estate potrebbero essere presentate le prime proposte. La ...

anteprima24 : ** Comuni: #Napoli, #Commissione #Turismo incontra #Assessore Armato ** - giuly72 : Oh vedi un pochino...quando mi sono separata io nemmeno un articolo di giornale. Però al divorzio ho fatto il pran… - Scisciano : Scuola, Conte (LeU): “Intollerabile la chiusura in alcuni Comuni, governo intervenga”: Napoli, 19 Gennaio – “Il Gov… - InNotizia : Napoli, Polizia Municipale: rinvenute cataste lignee per ceppo Sant’Antuono - Claudio07071959 : @giuseppe_galise @albertoangela Pietrarsa fa parte del comune di Portici. Confina solo con i comuni di San Giorgio e di Napoli !!! -