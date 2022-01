Bonus nido, attenzione: con quest’errore decade il sostegno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Bonus asilo nido è stato confermato per il 2022 nonostante l’assegno unico universale che sostituisce i sostegni alle famiglie Il Bonus asilo nido è stato confermato nel 2022 nonostante l’introduzione dell’assegno unico universale. Quest’ultimo è stato pensato per semplificare le procedure e ridurre i vari sostegni e detrazioni a favore dei figli a carico. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilasiloè stato confermato per il 2022 nonostante l’assegno unico universale che sostituisce i sostegni alle famiglie Ilasiloè stato confermato nel 2022 nonostante l’introduzione dell’assegno unico universale. Quest’ultimo è stato pensato per semplificare le procedure e ridurre i vari sostegni e detrazioni a favore dei figli a carico. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

TrendOnline : Sapevi che il #Bonus AsiloNido è ancora valido nel 2022? Ecco a chi spetta! - zazoomblog : Requisiti e fasce per bonus asilo nido 2022: quando l’INPS ci dirà tutto - #Requisiti #fasce #bonus #asilo #2022: - grollover79 : @SnobDi Ho provato giusto ieri questa terapia: isee precompilato, domanda assegno unico, richiesta rimborso bonus a… - TrendOnline : #Bonus #AsiloNido confermato anche per il 2022! Come richiederlo all'#INPS e quali sono i nuovi importi. Ecco tutte… - AvellinoCgil : RT @FilcamsER: Introduce un assegno unico a decorrere dal settimo mese di gravidanza e non limita gli importi del bonus asilo nido. ??????` ????… -