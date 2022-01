Belen Rodriguez ritorna con De Martino: è lei a svelarlo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stando a quanto affermato nel corso delle riprese di “Mattino Cinque”, Belen Rodriguez sarebbe pronta a tornare insieme a Stefano De Martino Soltanto qualche giorno fa, Belen e Stefano sono stati fotografati insieme in aeroporto. La showgirl argentina infatti, di recente è tornata da un viaggio, con il suo ex che si è recato a prenderla, aiutandola perfino a trasportare i pesanti bagagli. Tuttavia, questo non è di certo l’unico dettaglio che ha portato gli amanti delle cronache rosa a parlare di un possibile ritorno di fiamma. Stefano De Martino e Belen Rodriguez (Instagram)Durante le riprese della trasmissione presentata dalla Panicucci, un esperto di gossip ha lanciato un vera e propria bomba. Il personaggio in questione è un paparazzo, il cui nome ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stando a quanto affermato nel corso delle riprese di “Mattino Cinque”,sarebbe pronta a tornare insieme a Stefano DeSoltanto qualche giorno fa,e Stefano sono stati fotografati insieme in aeroporto. La showgirl argentina infatti, di recente è tornata da un viaggio, con il suo ex che si è recato a prenderla, aiutandola perfino a trasportare i pesanti bagagli. Tuttavia, questo non è di certo l’unico dettaglio che ha portato gli amanti delle cronache rosa a parlare di un possibile ritorno di fiamma. Stefano De(Instagram)Durante le riprese della trasmissione presentata dalla Panicucci, un esperto di gossip ha lanciato un vera e propria bomba. Il personaggio in questione è un paparazzo, il cui nome ...

Angeloman70 : @confundustria ...E comunque anche Belen, come Michelle, è di nuovo su piazza...?????? Ma è un'epidemia sulla pandemi… - redazionerumors : Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si è riaccesa la passione? Gli indizi sembrano inequivocabili… - VanityFairIt : La showgirl argentina ha confermato via social di essere di nuovo single, ma stando agli ultimi pettegolezzi non lo… - infoitcultura : Ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Ecco che cosa dice il gossip - IOdonna : La conferma dalla showgirl dopo le indiscrezioni. -