Australian Open | Berrettini al terzo turno Qualificati anche Sonego e Giorgi

Matteo Berrettini si qualifica per il terzo turno degli Australian Open vincendo anche il suo secondo match contro l'americano Kozlov. Una partita tutt'altro che semplice per l'azzurro contro il numero 169 del ranking ATP, costretto a cedere un set e lottare abbondantemente per avere ragione del proprio avversario. Il punteggio alla fine dice 6-1 4-6 6-4 6-1 dopo quasi 3 ore di battaglia. Adesso per Berrettini un avversario importante da superare al 3° turno: Carlos Alcaraz, probabilmente il più duro da qui ai quarti, vista l'assenza nella sua parte di tabellone da parte di Novak Djokovic. Lo spagnolo si è sbarazzato facilmente in tre set di Lajovic e si è conquistato il passaggio del turno contro il tennista italiano, in un remake ...

