Australian Open 2022 | Berrettini | “Vorrei affrontare Nadal Alcaraz? Posso far bene”

Matteo Berrettini ha presieduto la conferenza stampa post-secondo turno degli Australian Open 2022, gioendo per il successo ai danni di Stefan Kozlov per 6-1, 4-6, 6-4, 6-1. Dopo alcune difficoltà tra secondo e terzo set, azzurro in controllo e senza troppi problemi al terzo turno del prestigioso Slam Australiano; il tennista romano punta ad arrivare sino in fondo al torneo: le sue ambizioni sono chiare. Di seguito le dichiarazioni di Berrettini: "Credo di aver espresso un buon livello di tennis, soprattutto nei momenti importanti. Ho lavorato bene durante la pre-season e mi sento bene, poi ovviamente ogni avversario ti spinge a giocare in un certo modo. Sento fiducia e posso giocare bene, anche se il prossimo match ..."

