Anche Supermario torna a sperare. Ipotesi Cartabia nuovo premier (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giornata di incontri per Draghi. Le perplessità del Colle sull'avvicendamento. Domani Mattarella al plenum Csm Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Giornata di incontri per Draghi. Le perplessità del Colle sull'avvicendamento. Domani Mattarella al plenum Csm

Ultime Notizie dalla rete : Anche Supermario Quirinale, Berlusconi ('trombato') fa asse con Letta per Amato. Ma Salvini... Matteo Salvini continua a dire che sarebbe meglio se SuperMario restasse a Palazzo Chigi nei ... oltre che di Fratelli d'Italia (e forse anche degli azzurri). In sostanza, Salvini sta preparando la ...

Quirinale, la corsa di Berlusconi si è fermata ... la palla in mano ai partiti POLITICA La partita del Quirinale si intreccia con la sorte del Governo e della legislatura L'EDITORIALE Quirinale, superMario Draghi aspetta: spunta anche il nome ...

Quirinale, franchi tiratori: uno su cinque può tradire Gli «onorevoli-lupara», come li chiamava Indro Montanelli. Sempre loro. E ora, rieccoli. In ogni elezione presidenziale, i cecchini sono stati tanti. Si calcola intorno al 20 per ...

