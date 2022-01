Amici, Valerio Scanu cambia lavoro: per lui una carriera di avvocato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Valerio Scanu cambia radicalmente vita e ad annunciarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a “Roma Today”. L’ex di Amici, che nel suo curriculum vanta anche titoli importanti come la vittoria di un Festival di Sanremo e quella della prima edizione de “Il cantante mascherato”, ha deciso di lasciare il mondo della musica per diventare avvocato. Amici, LDA è ancora record di ascolti in streaming: cosa accade prima del serale Il figlio di Gigi D'Alessio mette a segno un nuovo traguardo sulla piattaforma Spotify, mentre si fa sempre più vicina la fase finale del talent-show Amici news, la svolta di Valerio Scanu: ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 gennaio 2022)radicalmente vita e ad annunciarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata a “Roma Today”. L’ex di, che nel suo curriculum vanta anche titoli importanti come la vittoria di un Festival di Sanremo e quella della prima edizione de “Il cantante mascherato”, ha deciso di lasciare il mondo della musica per diventare, LDA è ancora record di ascolti in streaming: cosa accade prima del serale Il figlio di Gigi D'Alessio mette a segno un nuovo traguardo sulla piattaforma Spotify, mentre si fa sempre più vicina la fase finale del talent-shownews, la svolta di: ...

