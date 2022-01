Adria | Autodromo sotto sequestro | eventi a rischio - News

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Brutte notizie per l'di. Su richiesta del curatore fallimentare, l'impianto è stato postonella giornata di lunedì, un atto che segue il fallimento della società F&M ...

Ultime Notizie dalla rete : Adria Autodromo

Brutte notizie per l'di. Su richiesta del curatore fallimentare, l'impianto è stato posto sotto sequestro nella giornata di lunedì, un atto che segue il fallimento della società F&M Srl di Roma disposto ...(Rovigo) - 'Come Partito Democratico adriese abbiamo appreso con stupore dalla stampa del sequestro della proprietà e delle attrezzature dell'diInternational Raceway'. Così il segretario del Partito Democratico di, Pierpaolo Ballo, in merito alla chiusura, si spera temporanea, dell'dinella giornata di ...La bandiera a scacchi, questa volta, l’ha data un ufficiale giudiziario: sigilli al circuito di Adria. Il provvedimento, diventato esecutivo nella giornata di lunedì, è conseguenza della procedura di ...E' questo l'auspicio che arriva da Pierpaolo Ballo, segretario del Partito Democratico Adria, su una vicenda che sta colpendo la città. "L'autodromo è uno degli asset principali dell’economia della ci ...