A Berlino Taviani in concorso e il nuovo film di Dario Argento

A 10 anni dell'Orso d'oro vinto con il fratello Vittorio per "Cesare non deve morire", Paolo Taviani torna in concorso al festival di Berlino con "Leonora addio". E' l'unico film italiano in gara alla 72esima edizione della Berlinale, che si terrà in presenza dal 10 al 20 febbraio. "Leonora Addio" racconta la rocambolesca avventura delle ceneri di Pirandello e il movimentato viaggio dell'urna da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta quindici anni dopo la morte. Taviani ha affermato: "Il grottesco delle ceneri sballottate dal caso e dalla stupidità umana pare uscito dalla stessa penna di Pirandello: il paradosso, il ridicolo che scivolano nell'assurdo".

