Vlahovic Arsenal | pronto l’affondo | ma c’è un ostacolo

(Di martedì 18 gennaio 2022) . Ecco perché i Gunners non riescono a chiudere con il serbo L’potrebbe formalizzare l’offerta per Dusanentro 48 ore. Questa l’indiscrezione di mercato riportata da La Nazione: una proposta d’acquisto da 70 milioni di euro. I londinesi avrebbero deciso di provare a stringere i tempi per evitare pericolose aste estive, ma i Gunners dovranno fare i conti con l’entourage del calciatore: il serbo, che piace molto anche alla Juve, continua a chiedere un’elevatissima commissione per i suoi agenti oltre ad un ingaggio da top. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Secondo quanto riferisce The Athletic , l'continua a corteggiare l'attaccante della Fiorentina Dusanin questa finestra di mercato, ma è pronto a valutare delle alternative a fronte delle incertezze palesate dal calciatore ......di gennaio è ancora lungo e le voci riguardo ad eventuali partenze continuano a rimbalzare anche in orbita Fiorentina dove il più chiacchierato resta Dusan, finito nel mirino die ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Vlahovic Juve, l’Arsenal stringe i tempi per il serbo: pronto l’affondo per il centravanti della Fiorentina, ma c’è un ostacolo L’Arsenal potrebbe forma ...I Gunners nelle prossime ore potrebbe affondare per il centravanti della Viola. Pronta un'offerta per giocatore, entourage e club Il mercato di gennaio ...