Un bambino di 2 anni è stato salvato a Reggio Emilia dopo aver inalato un'arachide (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Un bambino di soli due anni che aveva inalato un'arachide, è stato salvato sabato sera all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia grazie alla perizia di un team medico e infermieristico composto in emergenza. Il piccolo, che faceva fatica a respirare, era arrivato al pronto soccorso attorno alle 22 dai familairi per sospetta inalazione di una nocciolina. I medici hanno subito compreso che la situazione sarebbe andata peggiorando. La pediatria dell'Arcispedale si è mossa contattando a casa i professionisti, in quel momento fuori servizio, mettendo insieme in urgenza gli staff della pneumologia interventistica, dell'anestesia e della rianimazione. Si è così provveduto all' intervento di disostruzione. L'arachide, spiega ... Leggi su agi (Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Undi soli dueche avevaun', èsabato sera all'ospedale Santa Maria Nuova digrazie alla perizia di un team medico e infermieristico composto in emergenza. Il piccolo, che faceva fatica a respirare, era arrivato al pronto soccorso attorno alle 22 dai familairi per sospetta inalazione di una nocciolina. I medici hanno subito compreso che la situazione sarebbe andata peggiorando. La pediatria dell'Arcispedale si è mossa contattando a casa i professionisti, in quel momento fuori servizio, mettendo insieme in urgenza gli staff della pneumologia interventistica, dell'anestesia e della rianimazione. Si è così provveduto all' intervento di disostruzione. L', spiega ...

Advertising

Stefanoboh : @Nicola_Bressi Ah che belli i tempi in cui un bambino su tre non arrivava ai 5 anni, e l'aspettativa di vita era, a… - DR3CL16 : RT @trashloger: Comunque alcuni genitori mi fanno seriamente paura cioè ho appena visto un tiktok di un bambino di 3 anni circa con la mano… - iacominofonti : Viene fissato un appuntamento per il 1 vaccino a un bambino di 10 anni ti presenti presso il centro vaccinale (camp… - resistenzasvran : #Australia Bambino di 7 anni muore di attacco cardiaco dopo la somministrazione del siero genico sperimentale.… - Carlino_Reggio : Reggio Emilia, bambino di due anni salvato dopo aver inalato un'arachide -