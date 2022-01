Traffico Roma del 18-01-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 gennaio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano Raimondiintenso sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra via Pontina e Lanina in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina ci stiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda in direzione di San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e via Ferrari e proseguendo sulla tangenziale restano code per un incidente tra via Tiburtina e San Lorenzo ripercussioni sul tratto Urbano della A24 dove ci sono difficoltà di immissione sulla tangenziale est proveniente dal raccordo anulare e l’olimpico l’incontro di Coppa Italia Lazio Udinese modifiche circolazione nella zona del Foro Italico possibili difficoltà per iltra Prati Flaminio Tor di Quinto al termine della partita alto il livello di smog è limitato in questi giorni ...