Serra: «Ho fatto per anni il calciatore, poi mio zio mi consigliò di fare l'arbitro. Era più bello che giocare!»

La Gazzetta dello Sport traccia un ritratto di Marco Serra, l'arbitro 39enne della sezione di Torino che ieri ha arbitrato, in modo disastroso, Milan-Spezia, con un errore grave che ha sfavorito nettamente i rossoneri. In Serie A era arrivato per la prima volta il 2 dicembre 2018, in occasione di Frosinone-Cagliari, ma questa è la prima stagione in cui arbitra in pianta stabile il massimo campionato. Finora, in Serie A, ha diretto 9 partite. "Poco da segnalare, se non qualche errore in Napoli-Bologna di questa stagione, con il secondo rigore ai partenopei generoso". Di certo, ricorda la rosea, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini si ricorda bene chi è Serra: l'arbitro lo espulse durante Atalanta-Sassuolo del giugno 2020, per aver polemizzato durante l'ennesima revisione al Var di un episodio quando l'Atalanta ...

