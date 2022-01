Se vi dicessimo che è la figlia di un famoso volto tv, ci credereste? Forse non tutti lo sanno: è splendida come sua madre (Di martedì 18 gennaio 2022) Forse non tutti lo sanno, ma lei è la figlia di un famoso ed amato volto della tv: giovanissima,ma splendida come sua madre. Non c’è assolutamente nulla da dire: è davvero bellissima! Sapete, però, che questa giovane ragazza immortalata nella foto riproposta in basso è la figlia di un famoso volto della tv italiana? Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 18 gennaio 2022)nonlo, ma lei è ladi uned amatodella tv: giovanissima,masua. Non c’è assolutamente nulla da dire: è davvero bellissima! Sapete, però, che questa giovane ragazza immortalata nella foto riproposta in basso è ladi undella tv italiana? Leggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

TheoDipendente : ci mancava solo che gli dicessimo “grazie” @acmilan siete una banda, ci meritiamo questo episodio ogni settimana - Cosmopolitan_IT : E se vi dicessimo che il Blue Monday, in realtà, non esiste? - catstronaut22 : @brianconley851 @flayawa Perché in tedesco i termini usati sono participi passati, che iniziano con la G. È come se… - francescopn01 : E se dicessimo che migliaia di dipendenti hanno fatto vivere bene berlusconi ed hanno contribuito ad arricchirlo?… - c0mebacktoearth : non la prof che voleva le dicessimo la f word in italiano, ZIA TUTTO OKAY??? -