"Avere Draghi a palazzo Chigi da italiano mi rassicura, poi io non sono padrone dei destini altrui. Chi ha più numeri in Parlamento, ha l'onore e l'onere di fare una proposta". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera. "È ora di dire la verità anche sul Pnrr. Stanti i costi dell'energia e delle materie prime la metà delle opere scritte sul Pnrr rimarranno scritte. Non occorre uno scienziato per dire che alcuni ministri strategici impensabili toccarli e anche il premier è difficile da rimuovere", ha aggiunto

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Avere Quirinale: Salvini, complicato rimuovere Draghi Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a una conferenza stampa a Montecitorio. Avere Draghi "a palazzo Chigi mi rassicura, poi non sono padrone del destino altrui. La Lega come primo partito si ...

Sondaggi politici: crescono Meloni e Paragone, male PD e Calenda ...un vistoso calo per Carlo Calenda anche se Azione ora in tandem con +Europa non sembrerebbe avere ... che può sorridere anche in virtù del nuovo calo attribuito a un Matteo Salvini ormai destinato a ...

Salvini: “Avere Draghi a palazzo Chigi mi rassicura, ma non sono padrone dei destini altrui” Il Fatto Quotidiano Libia-Italia, urla dal silenzio Dopo il fallimento del percorso di riconciliazione che avrebbe dovuto culminare con le elezioni del 24 dicembre scorso, si moltiplicano le notizie di ...

Quirinale, Salvini “Centrodestra compatto dall’inizio alla fine”Quirinale, Salvini “Centrodestra compatto dall’inizio alla fine” ROMA (ITALPRESS) – “Una cosa per volta, dell’incontro” del centrodestra “ne parleremo giovedì e venerdì. Sto incontrando e ascoltando tutti, cerco di trovare a una sintesi che dia una bella immagine.

