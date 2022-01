Reggio Emilia | percettori del reddito di cittadinanza saranno impiegati negli hub vaccinali per aiutare la campagna

(Di martedì 18 gennaio 2022) Cento persone che percepiscono ildiassegnate a compiti di accoglienza, orientamento, supporto amministrativo e sorveglianzahubdella città. È il primo caso in Italia, come sottolinea il presidente della Regione-Romagna Stefano Bonaccini. Lo ha annunciato il sindaco Luca Vecchi, comunicando che l’accordo siglato tra il comune die l’Azienda unità locale sanitaria (Ausl) vedrà iil personale medico-sanitario e amministrativo nellavaccinale. “Si tratta di un’applicazione significativa dei progetti di utilità collettiva nel concreto”, ha detto Vecchi. Un ...

... che però comprende 3.147 casi relativi ai giorni scorsi che sono stati recuperati oggi: 1.718 riguardano la provincia di Piacenza e 1.429 quella di. Complessivamente, la percentuale ...Un bimbo di 2 anni che stava soffocando dopo aver inalato un'arachide, è stato salvato all'ospedale Santa Maria Nuova dida un team di medici e infermieri. Solo il tempestivo intervento del personale dell'ospedale ha evitato il peggio. Utilizzata una sonda speciale e il bimbo è già stato dimesso. A 2 anni ...Sono 1.482 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in un giorno in provincia di Ravenna. Dato aggiornato alle 12 di oggi, 18 gennaio. Salgono a 11 (4 in più di ieri) i ricoverati nelle te ...Ci sono 17.977 positivi in più in regione rispetto a lunedì, su un totale di 91.456 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 31.614 molecolari e 59.842 test antigenici rapidi. Questo il dato comun ...