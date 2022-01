Quirinale, Salvini affonda Berlusconi. Addio sogni di gloria (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvio Berlusconi non ha ancora ufficialmente scolto la riserva sulla propria candidatura al Quirinale che la stessa è sul punto di essere affossata dagli alleati. Per i quali, la Lega di Salvini in particolare, la tenuta del governo con relativa possibilità di incidere sulla prossima legge elettorale è più importante del sostegno allo storico alleato. Il quale, dopo aver spronato Salvini e Meloni ad aiutarlo a trovare i voti invece che chiedergliene conto, rischia ora di trovarsi col cerino in mano. Le parole di Salvini (“La prossima settimana farò una proposta che credo possa essere convincente per tanti se non per tutti”) rischiano infatti di essere la pietra tombale sui sogni presidenziali di Berlusconi. Il vertice Qualche tensione si era già registrata nel vertice ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 gennaio 2022) Silvionon ha ancora ufficialmente scolto la riserva sulla propria candidatura alche la stessa è sul punto di essere affossata dagli alleati. Per i quali, la Lega diin particolare, la tenuta del governo con relativa possibilità di incidere sulla prossima legge elettorale è più importante del sostegno allo storico alleato. Il quale, dopo aver spronatoe Meloni ad aiutarlo a trovare i voti invece che chiedergliene conto, rischia ora di trovarsi col cerino in mano. Le parole di(“La prossima settimana farò una proposta che credo possa essere convincente per tanti se non per tutti”) rischiano infatti di essere la pietra tombale suipresidenziali di. Il vertice Qualche tensione si era già registrata nel vertice ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - Corriere : Il piano di Salvini per il Quirinale: da Casellati a Casini, i nomi. Ma Meloni avverte: decidiamo insieme - fattoquotidiano : LE MOSSE DEI PARTITI - Lo strappo del leghista: “In arrivo nostra proposta”. Il capo di Forza Italia s’infuria, poi… - pesorati : VEDI POST PRECEDENTI - Italia_Notizie : Sulle tracce dei due Matteo in cerca del nome per il Colle (e di un governo più politico) -