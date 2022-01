Pussetto-Sarri: scontro frontale da paura e poi abbraccio – VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Incredibile fuori programma durante la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese: durissimo scontro frontale Pussetto-Sarri L’incidente Pussetto-Sarri avrebbe davvero potuto avere conseguenze ben più gravi per i due, venuti a contatto frontalmente dopo una spallata di Lazzari al giocatore argentino durante la sfida di Coppa Italia che ha visto la Lazio superare l’Udinese con un gol di Immobile nei tempi supplementari. Lazio-Udinese, Pussetto travolge Sarri a bordo camposcontro di “gioco” con l’attaccante dei friulani che involontariamente sbatte addosso al tecnico laziale ???? https://t.co/imqBjuOEzbQui le immagini ??#SportMediaset pic.twitter.com/iwJ9REMdkR— SportMediaset.it (@sportmediaset) January 18, 2022 Dopo qualche ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Incredibile fuori programma durante la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese: durissimoL’incidenteavrebbe davvero potuto avere conseguenze ben più gravi per i due, venuti a contatto frontalmente dopo una spallata di Lazzari al giocatore argentino durante la sfida di Coppa Italia che ha visto la Lazio superare l’Udinese con un gol di Immobile nei tempi supplementari. Lazio-Udinese,travolgea bordo campodi “gioco” con l’attaccante dei friulani che involontariamente sbatte addosso al tecnico laziale ???? https://t.co/imqBjuOEzbQui le immagini ??#SportMediaset pic.twitter.com/iwJ9REMdkR— SportMediaset.it (@sportmediaset) January 18, 2022 Dopo qualche ...

