Premier League 2021 2022 | il Chelsea non sa più vincere | è 1-1 contro il Brighton

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilpareggia per 1-1 in casa delnella sfida valevole per la ventiquattresima giornata della. Per i Blues si tratta del terzo pareggio nelle ultime quattro partite in campionato, un punto che vale poco specialmente dopo la sconfitta di misurail City di Guardiola nell’ultima giornata. Adesso si fa dura per gli uomini di Tuchel. E’ fallito infatti il sorpasso al Liverpool al secondo posto della classifica. I Reds hanno anche due partite in meno, motivo per cui a questo punto sembra lecito iniziare a guardarsi anche alle spalle se l’inerzia dovesse continuare ad essere questa. Stasera i londinesi sono andati avanti al 28? del primo tempo grazie al gran mancino dalla distanza di Zyiech. Nella ripresa, poi, è arrivato il ...

Secondo i colleghi di Sky Sports UK, il patron Farhad Moshiri vorrebbe riportare il portoghese in, affidando a lui il prosieguo del progetto Everton. Non c'è stato ancora un approccio ...Commenta per primo Brighton - Chelsea ( calcio d'inizio alle ore 21 ) è una gara valevole per il campionato dellainglese. Reduci dalla sconfitta di misura sul campo del Manchester City, gli ospiti si presentano a questa sfida al terzo posto con 15 punti in più dei padroni di casa, che sono noni in ...Continua il momento no del Chelsea, che perde punti anche sul campo del Brighton e non vince in Premier League dal 26 dicembre. Con i Seagulls, i Blues vanno avanti con Ziyech, che segna dalla ...Quarta partita di fila senza i tre punti per l'undici di Tuchel. Ziyech apre le marcature ma i Blues vengono raggiunti dalla rete di Webster ...