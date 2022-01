Per l’Ema la quarta dose potrebbe servire solo agli immunodepressi. In futuro i vaccini anti-Covid potrebbe diventare multivalenti per fronteggiare diverse varianti del virus (Di martedì 18 gennaio 2022) “Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto 3 dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione la somministrazione di una quarta dose”. È quanto ha detto il capo della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri (nella foto). Sullo sviluppo di nuovi vaccini contro il Covid, Cavaleri ha spiegato che in futuro “sarà importante prendere in considerazione non solo vaccini monovalenti ma anche bivalenti e forse anche multivalenti”, ovvero contro diverse varianti del virus, per avere un “portafoglio di opzioni” da prendere in esame per decidere poi quale vaccino mettere sul ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 gennaio 2022) “Nelle persone con sistema immunitario gravemente indebolito, che hanno ricevuto 3 dosi per la vaccinazione primaria, sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche prendano in considerazione la somministrazione di una”. È quanto ha detto il capo della strategia vaccinale del, Marco Cavaleri (nella foto). Sullo sviluppo di nuovicontro il, Cavaleri ha spiegato che in“sarà importante prendere in considerazione nonmonovalenti ma anche bivalenti e forse anche”, ovvero controvaridel, per avere un “portafoglio di opzioni” da prendere in esame per decidere poi quale vaccino mettere sul ...

Advertising

DavidPuente : Un intervento di Marco Cavaleri (Ema) è stato completamente travisato dai No vax per sostenere l'esistenza della si… - sole24ore : ?? #Covid, perché Ema e Oms frenano sulla #quartadose di vaccino: - MediasetTgcom24 : Covid, per l'Ema 'il virus diventerà endemico' | Stop alla conta dei casi: esperti e politici divisi #covid… - GIMBE : RT @Cartabellotta: #EMA ??Somministrazione ripetuta #booster potrebbe ridurre risposta anticorpale e non è sostenibile a lungo termine ??#qua… - RabbitChairman : Ema dice l'ovvio, non si può girare con la fiala di Pzifer per il resto della vita (la terza dose però fatela che… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’Ema Per Ema non c’è necessità di quarta dose di vaccino covid: troppi booster possono ridurre anticorpi Fanpage.it