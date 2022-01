Pavia: Tar Lombardia accoglie ricorso dentista No Vax, può rientrare parzialmente in servizio (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Tar lombardo ha accolto il ricorso di un dentista pavese no vax e ha annullato parzialmente l'atto di inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato dall'Ats al titolare dello studio pavese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Tar lombardo ha accolto ildi unpavese no vax e ha annullatol'atto di inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato dall'Ats al titolare dello studio pavese L'articolo proviene da Firenze Post.

