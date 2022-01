Paola Perego al settimo cielo per la nipotina appena nata | la foto dall’ospedale

Advertising

DavideMoia : Al minuto 59 al telefono con Paola Perego ed Elena Di Cioccio - pollodigitale : @_UmbraWitch *Voce di Paola Perego* Faletti? Faletti? - infoitcultura : Arisa in lacrime a Citofonare Rai2, Paola Perego interrompe l'intervista - infoitcultura : Simona Ventura-Paola Perego, salta tutto: pronta la sorpresa per farsi perdonare? - infoitcultura : Paola Perego è nonna bis: “È nata Alice” - L'Unione -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Perego

Sentimenti in linea con quanto dimostrato nei giorni scorsi: Arisa è scoppiata a piangere a Citofonare Rai2 , proprio mentreha provato a parlare di amore: " La devo smettere, sai, di ...In lacrime, tanto da costringerea interrompere l'intervista. Una Arisa emozionata ed emozionante, in studio a Citofonare Rai2 , per raccontarsi a 360 gradi, senza tabù. 'Io credo che i meccanismi di una coppia siano ...Simona Ventura è una conduttrice super amata, ma vi siete mai chiesti cosa faceva prima del successo? Un retroscena davvero incredibile.Sono passati 10 anni da quel “Simona sei falsa” urlato da Arisa a Simona Ventura durante uno scontro tra giudici ad X Factor. Ma Arisa più matura oggi si scusa con Simona Ventura durante l’ultima punt ...