Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli è scontro: brutta botta e risposta (Di martedì 18 gennaio 2022) Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli non hanno di certo nascosto al Gf Vip 6 il loro non piacersi reciproco. Le due donne hanno avuto un botta e risposta che non è passato inosservato ai telespettatori. Di cosa si tratta? Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo-AltranotiziaNathaly Caldonazzo ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip e subito ha fatto parlare di sé, a detta di molti, creando scompiglio tra i coinquilini. Questo non ha di certo fatto piacere l'opinionista Sonia Bruganelli. Le due note donne di spettacolo, a quanto pare, hanno un'antipatia reciproca che risale ad anni fa. Ma cosa è successo tra le due?

